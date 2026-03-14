Артета прокомментировал игру Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ньюкаслом» и «Барселоной».

«Сейчас главное — играть в тот футбол, который ты способен показать, и использовать все возможности для достижения победы, вот и всё.

На днях я осознал одну важную вещь о Премьер-лиге. Я смотрел матч Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной». Для меня «Барселона» во многих отношениях — это одна из самых захватывающих команд Европы по стилю игры. И вот они встретились с одной из команд Премьер-лиги — «Ньюкаслом», который поражает своей интенсивностью, высоким прессингом и всем, что связано с игрой один на один. Это команда с огромным арсеналом и очень сильная в переходных фазах.

И в этом матче мы увидели совершенно другую «Барселону», какой я её никогда не видел. Это большая заслуга «Ньюкасла», но именно в такой лиге мы и выступаем.

Вы когда-нибудь видели, чтобы «Барселона» сделала 1000 передач, как это происходит каждую неделю в Испании? Нет. Это была совершенно другая игра. Может ли она быть красивой? Да. Но именно «Ньюкасл» сделал этот матч таким, и ему за это следует отдать должное», — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.