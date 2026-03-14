«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками в 29 играх. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Арсенала» при игре в запасе составляет семь очков. «Вест Хэм» набрал 28 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 18-е место.