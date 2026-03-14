Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Сборная Бразилии представила резервную форму совместно с брендом Jordan

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) и Jordan Brand представили вторую форму для национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт CBF.

Фото: cbf.com.br

«Форма сборной Бразилии, созданная в сотрудничестве с Jordan Brand, воплощает на поле дух превосходства, черпая вдохновение из цветов, узоров и принтов самых быстрых и грозных хищников Бразилии. Выполненная в традиционных бразильских футбольных цветах — жёлтом и синем — форма также включает в себя культовый «слоновий принт» Jordan Brand, представленный Тинкером Хэтфилдом на Air Jordan 3 в 1988 году, создавая уникальное выражение на поле, объединяющее две разные культуры величия», — говорится на официальном сайте конфедерации.

Фото: cbf.com.br

Впервые в новой форме Бразилия сыграет в товарищеском матче со сборной Франции. Матч запланирован на 26 марта и пройдёт в Бостоне (США).

