Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Спаллетти будет зарабатывать € 6 млн в год по новому контракту с «Ювентусом» — Скира

Спаллетти будет зарабатывать € 6 млн в год по новому контракту с «Ювентусом» — Скира
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти будет зарабатывать € 6 млн в год после продления контракта с туринским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, пролонгация трудового соглашения ожидается в ближайшие дни.

Спаллетти возглавил «Ювентус» 30 октября 2025 года. Под его руководством туринская команда провела 28 матчей, в которых одержала 15 побед, потерпела шесть поражений и семь раз сыграла вничью. Действующее трудовое соглашение 67-летнего специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

После 28 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 50 очков и занимает шестое место.

