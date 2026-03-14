Экитике: хочу стать одним из лучших форвардов мира

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал свою форму и взаимодействие с полузащитником Флорианом Вирцем.

«Думаю, я могу стать одним из лучших форвардов мира. Мне ещё многое нужно улучшить в себе, нужно много работать, но сейчас я нахожусь в той точке, в которой хотел находиться.

С Флорианом Вирцем мне нравится играть больше всего. Мне нравится играть и с другими партнёрами, но когда ты форвард и у тебя за спиной есть такая десятка, которая разбирается в футболе и хочет играть в тот же футбол, что и ты… это всё делает игру куда проще.

Я говорил ему, что если мы продолжим играть вместе, то сделаем великие дела в этом клубе. Хорошо, когда на твоей стороне есть игрок, который может заставить тебя сиять», — приводит слова Экитике сайт клуба.