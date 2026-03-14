«Спартак» со счётом 5:1 разгромил «Енисей» в матче 1-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова. Победу со счётом 5:1 праздновали футболистки столичного клуба.

На 19-й минуте полузащитник Лина Якупова вывела красно-белых вперёд. На 26-й минуте футболистка хозяев поля Татьяна Ананьева восстановила равенство в счёте. На 38-й минуте полузащитник Габриэла Гживиньска забила второй гол «Спартака». На 62-й минуте Гживиньска оформила дубль. На 78-й минуте защитник Наталья Морозова довела преимущество своей команды до крупного. На 90-й минуте Гживиньска оформила хет-трик.

Во 2-м туре Суперлиги красно-белые примут на своём поле «Рязань-ВДВ», а «Енисей» сыграет дома с «Рубином». Обе встречи запланированы на субботу, 21 марта.