Енисей — Спартак, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:5, 1-й тур женской Суперлиги 2026

«Спартак» со счётом 5:1 разгромил «Енисей» в матче 1-го тура женской Суперлиги
Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова. Победу со счётом 5:1 праздновали футболистки столичного клуба.

Россия — Суперлига (ж) . 1-й тур
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
1 : 5
Спартак (ж)
Москва
0:1 Якупова – 19'     1:1 Ананьева – 26'     1:2 Гживиньска – 38'     1:3 Гживиньска – 62'     1:4 Морозова – 78'     1:5 Гживиньска – 90'    

На 19-й минуте полузащитник Лина Якупова вывела красно-белых вперёд. На 26-й минуте футболистка хозяев поля Татьяна Ананьева восстановила равенство в счёте. На 38-й минуте полузащитник Габриэла Гживиньска забила второй гол «Спартака». На 62-й минуте Гживиньска оформила дубль. На 78-й минуте защитник Наталья Морозова довела преимущество своей команды до крупного. На 90-й минуте Гживиньска оформила хет-трик.

Во 2-м туре Суперлиги красно-белые примут на своём поле «Рязань-ВДВ», а «Енисей» сыграет дома с «Рубином». Обе встречи запланированы на субботу, 21 марта.

