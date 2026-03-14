На матч «Зенит» — «Спартак» проданы все билеты, ожидается рекордная посещаемость в сезоне

«Зенит» в телеграм-канале проинформировал, что на матч 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» проданы все билеты.

«Сегодня на «Газпром Арене» ожидается аншлаг и рекордная посещаемость в текущем сезоне — на игру реализовано более 57 тысяч билетов.

Ждём вас на стадионе! Нам нужна ваша поддержка!» — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России: