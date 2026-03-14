Юрий Сёмин: «Зенит» и «Спартак» не в лучшем положении перед матчем — задачи были другие

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв.

«Ожидаю хорошей и интересной игры с полным стадионом болельщиков. На мой взгляд, фаворита нет. «Спартаку» и «Зениту» крайне необходима победа. Наверное, обе команды не в лучшем положении перед матчем, потому что задачи были другие. Надеюсь, что будет интересный матч для зрителя. Предсказать результат я не берусь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ с 40 очками в 20 турах и отставанием в одно очко от «Краснодара». «Спартак» располагается на шестой строчке. У красно-белых 35 очков за 10 туров до конца чемпионата.