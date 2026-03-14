Харви Барнс объяснил, почему нельзя проявлять слишком много уважения к «Барселоне»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс поделился мнением о том, как «сорокам» стоит играть с «Барселоной». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ответная игра состоится 18 марта.

«Нельзя проявлять к ним слишком много уважения. Если сделать это, то они вас накажут и будут создавать момент за моментом. В тот вечер наша команда прессинговала их с первой минуты и старалась делать это на протяжении всей игры. Нельзя позволять «Барселоне» приезжать сюда, диктовать игру и демонстрировать свой класс. Нужно сделать их жизнь невыносимой», — приводит слова Барнса Mundo Deportivo со ссылкой на Newcastle Chronicle.

