Харви Барнс объяснил, почему нельзя проявлять слишком много уважения к «Барселоне»
Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс поделился мнением о том, как «сорокам» стоит играть с «Барселоной». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ответная игра состоится 18 марта.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86' 1:1 Ямаль – 90+6'
«Нельзя проявлять к ним слишком много уважения. Если сделать это, то они вас накажут и будут создавать момент за моментом. В тот вечер наша команда прессинговала их с первой минуты и старалась делать это на протяжении всей игры. Нельзя позволять «Барселоне» приезжать сюда, диктовать игру и демонстрировать свой класс. Нужно сделать их жизнь невыносимой», — приводит слова Барнса Mundo Deportivo со ссылкой на Newcastle Chronicle.
