Мойес поддержал Артету перед матчем 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес выразил поддержку своему коллеге из «Арсенала» Микелю Артете на фоне критики его стиля игры. Это заявление было сделано перед матчем 30-го тура АПЛ между командами. Несмотря на то что команда Артеты возглавляет Премьер-лигу и успешно выступает в Лиге чемпионов, его критикуют за чрезмерную зависимость от стандартных положений и недостаток зрелищного футбола.

«Что вы вообще имеете в виду под всем этим? Вы преподносите это так, будто это проблема, потому что они хорошо исполняют стандартные положения. Это сильная, физически крепкая команда, и я не вижу в этом ничего плохого — это часть игры. Существует такое мнение, согласно которому все должны играть в эту прекрасную игру и всё должно быть идеально. Но если бы мы все так делали, было бы скучно.

У нас есть несколько невероятных тренеров, и Микель — один из них, которые приехали в эту страну и показали нам, на что они способны. Возможно, они не могут постоянно придерживаться этого подхода; Микель смог развить свою команду и продвинуть её вперёд», — приводит слова Мойеса ESPN.