Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойес поддержал Артету перед матчем 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Эвертон»

Мойес поддержал Артету перед матчем 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Эвертон»
Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес выразил поддержку своему коллеге из «Арсенала» Микелю Артете на фоне критики его стиля игры. Это заявление было сделано перед матчем 30-го тура АПЛ между командами. Несмотря на то что команда Артеты возглавляет Премьер-лигу и успешно выступает в Лиге чемпионов, его критикуют за чрезмерную зависимость от стандартных положений и недостаток зрелищного футбола.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что вы вообще имеете в виду под всем этим? Вы преподносите это так, будто это проблема, потому что они хорошо исполняют стандартные положения. Это сильная, физически крепкая команда, и я не вижу в этом ничего плохого — это часть игры. Существует такое мнение, согласно которому все должны играть в эту прекрасную игру и всё должно быть идеально. Но если бы мы все так делали, было бы скучно.

У нас есть несколько невероятных тренеров, и Микель — один из них, которые приехали в эту страну и показали нам, на что они способны. Возможно, они не могут постоянно придерживаться этого подхода; Микель смог развить свою команду и продвинуть её вперёд», — приводит слова Мойеса ESPN.

Материалы по теме
Артета прокомментировал игру Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона»
Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android