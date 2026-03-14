Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Балтика» может обыграть ЦСКА

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Матч состоится сегодня, 14 марта. Начало встречи в 20:30 мск.

«Важнейший матч для «Балтики» и ЦСКА. «Балтика» в физическом плане подготовлена очень сильно. Если у ЦСКА хватит сил и терпения, конечно, у игроков армейцев мастерства больше, чем у футболистов «Балтики». У калининградцев своё преимущество в физической готовности к чемпионату — она высока», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, у команды также 36 очков.