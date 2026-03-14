Представитель Захаряна: травмы Арсена — стечение обстоятельств, а не плохая подготовка

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, поделился мнением о череде травм российского хавбека. За период выступлений в Испании Захарян получил семь травм, из-за которых суммарно пропустил 49 матчей.

«Травмы Арсена позади. Сейчас он отлично готов и выходит в составе. С чем были связаны травмы? С обстоятельствами. Только залечил одну травму, тут же получил вторую на тренировке. Просто возникла такая ситуация. Это было стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки», – приводит слова Голубина Metaratings.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

