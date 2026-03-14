Павел Погребняк: «Зенит» после «Оренбурга» не имеет права терять очки со «Спартаком»

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался перед матчем 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 14 марта, и начнётся в 16:00 мск.

«С точки зрения качества, результативности и зрелищности «Спартак» сейчас вообще номер один. Забивают, пропускают — это классно для болельщиков. Несмотря на то что матчи с «Зенитом» заканчиваются нерезультативно, я сегодня жду голов. «Зенит» после «Оренбурга» не имеет права терять очки, а «Спартак» в свой манере забьёт и пропустит ещё больше», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке, у команды 35 очков.