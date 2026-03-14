Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк: «Зенит» после «Оренбурга» не имеет права терять очки со «Спартаком»

Комментарии

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался перед матчем 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 14 марта, и начнётся в 16:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«С точки зрения качества, результативности и зрелищности «Спартак» сейчас вообще номер один. Забивают, пропускают — это классно для болельщиков. Несмотря на то что матчи с «Зенитом» заканчиваются нерезультативно, я сегодня жду голов. «Зенит» после «Оренбурга» не имеет права терять очки, а «Спартак» в свой манере забьёт и пропустит ещё больше», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке, у команды 35 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android