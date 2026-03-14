Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Чжэцзян — Шанхай Шэньхуа, результат матча 14 марта 2026, счет 1:1, 2-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не смог обыграть «Чжэцзян» во 2-м туре Суперлиги Китая
Комментарии

Завершился матч 2-го тура китайской Суперлиги — 2026 между клубами «Чжэцзян» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Хучжоу Олимпик Спортс Сентер» в Хучжоу. Матч закончился со счётом 1:1.

Китай — Суперлига . 2-й тур
14 марта 2026, суббота. 10:30 МСК
Чжэцзян
Ханчжоу
Окончен
1 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Карлуш – 10'     1:1 Wang – 66'    
Удаления: нет / Ян – 90+1'

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш. На 66-й минуте «Чжэцзян» восстановил равновесие.

В следующем туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде с клубом «Бэйцзин Гоань». Игра пройдёт в субботу, 21 марта. В 1-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» победил «Далянь Инбо» со счётом 5:3.

