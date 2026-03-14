«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не смог обыграть «Чжэцзян» во 2-м туре Суперлиги Китая

Завершился матч 2-го тура китайской Суперлиги — 2026 между клубами «Чжэцзян» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Хучжоу Олимпик Спортс Сентер» в Хучжоу. Матч закончился со счётом 1:1.
На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш. На 66-й минуте «Чжэцзян» восстановил равновесие.
В следующем туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде с клубом «Бэйцзин Гоань». Игра пройдёт в субботу, 21 марта. В 1-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» победил «Далянь Инбо» со счётом 5:3.
