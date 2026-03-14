Погребняк: за «Балтику» обидно, но они красавцы, в каждом матче диктуют свои условия

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Матч состоится сегодня, 14 марта. Начало встречи в 20:30 мск.

«За «Балтику» очень обидно. Они в той игре пропустили на последних минутах и недосчитались двух очков. С «Зенитом» случилось несчастье — забил и не засчитали, а потом пропустили. Сейчас бы они были серьёзными лидерами нашего чемпионата. Для армейцев это точно определяющий матч. Не удали арбитр в матче с «Динамо» игрока ЦСКА, армейцы могли бы рассчитывать на положительный результат и приблизиться к лидерам.

Однако все лидеры проиграли, поэтому у ЦСКА снова есть возможность включиться в гонку за чемпионство. Этим они и будут руководствоваться. Серьёзное испытание для «Балтики» — у них вообще сумасшедший календарь. Тем не менее они красавцы. В каждом матче диктуют свои условия, ведут игру и ничем не уступают нашим лидерам. Мне сложно прогнозировать этот поединок», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, у команды также 36 очков.