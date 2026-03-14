Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Спартака» Бонгонда ведёт переговоры с казахстанским «Ордабасы» — источник

Комментарии

Крайний нападающий «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда ведёт переговоры с казахстанским клубом «Ордабасы». Об этом сообщает телеграм-канал GOAL KZ.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Казахстана «Ордабасы» занял седьмое место.

Бонгонда играет за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний вингер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

За сборную ДР Конго Бонгонда провёл 36 матчей, где забил семь голов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android