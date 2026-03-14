Вингер «Спартака» Бонгонда ведёт переговоры с казахстанским «Ордабасы» — источник

Крайний нападающий «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда ведёт переговоры с казахстанским клубом «Ордабасы». Об этом сообщает телеграм-канал GOAL KZ.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Казахстана «Ордабасы» занял седьмое место.
Бонгонда играет за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний вингер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
За сборную ДР Конго Бонгонда провёл 36 матчей, где забил семь голов.
