Благотворительный матч друзей Роналдиньо с друзьями Деку пройдёт в Португалии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в благотворительном матче, в котором друзья экс-игрока «Барселоны» встретятся с друзьями его бывшего партнёра по каталонскому клубу Деку. Игра состоится в воскресенье, 31 мая, в Лиссабоне.

«Игра Роналдиньо — это праздничное благотворительное мероприятие, проводимое в Бразилии уже 15 лет, цель которого — сблизить болельщиков с их кумирами и собрать средства для заранее отобранных семей и социальных организаций. Теперь очередь Португалии!

Эта акция объединяет сообщество в единой цели: обеспечить продуктами питания нуждающиеся семьи. В этом году мероприятие будет проводиться в поддержку Лейрии. С момента первого проведения матча уже собрано более 400 тонн продуктов питания, что принесло пользу более чем 90 тыс. семей», — говорится на сайте Jogodoronaldinho.pt.