Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Благотворительный матч друзей Роналдиньо с друзьями Деку пройдёт в Португалии

Комментарии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в благотворительном матче, в котором друзья экс-игрока «Барселоны» встретятся с друзьями его бывшего партнёра по каталонскому клубу Деку. Игра состоится в воскресенье, 31 мая, в Лиссабоне.

Фото: Jogodoronaldinho.pt.

«Игра Роналдиньо — это праздничное благотворительное мероприятие, проводимое в Бразилии уже 15 лет, цель которого — сблизить болельщиков с их кумирами и собрать средства для заранее отобранных семей и социальных организаций. Теперь очередь Португалии!

Эта акция объединяет сообщество в единой цели: обеспечить продуктами питания нуждающиеся семьи. В этом году мероприятие будет проводиться в поддержку Лейрии. С момента первого проведения матча уже собрано более 400 тонн продуктов питания, что принесло пользу более чем 90 тыс. семей», — говорится на сайте Jogodoronaldinho.pt.

Материалы по теме
Это сезон аномалий! Вне топ-лиг меняются многолетние чемпионы и сыплются гранды
Это сезон аномалий! Вне топ-лиг меняются многолетние чемпионы и сыплются гранды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android