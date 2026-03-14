Слот поделился мнением о том, как травма Исака отразилась на игре «Ливерпуля»

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с травмированным нападающим Александером Исаком. Он отметил, что отсутствие Исака на протяжении большей части сезона оказало значительное влияние на результативность команды.

«Я 150 раз говорил на пресс-конференциях, сколько голевых моментов у нас было в игре [с «Арсеналом»] по сравнению с соперником. Как вы думаете, повлияло бы на игру, если бы у нас на протяжении всего сезона был доступен один из лучших бомбардиров этой лиги, Исак, за последние три, четыре или пять лет?

Допустим, [Исак] вернётся в начале апреля, а до этого он отсутствовал уже… три с половиной месяца. Он не тренировался с командой в течение этого времени. В прошлый раз ему потребовалось некоторое время, чтобы набрать форму. Я очень жду его возвращения, но не стоит снова завышать ожидания, что, как только он выйдет на поле, он сразу же будет соответствовать уровню, за который мы заплатили деньги», — приводит слова Слота Daily Mail.