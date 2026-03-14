Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«МЮ» и «Челси» могут поспорить за вингера из Бундеслиги стоимостью € 50-60 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» входят в число главных претендентов на крайнего нападающего «Кёльна» Саида Эль-Малы. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в «Кёльне» реалистично оценивают будущее 19-летнего вингера и готовы принять предложения о его трансфере в размере € 50-60 млн.

В нынешнем сезоне Эль-Мала принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

