Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
В «Ордабасы» подтвердили, что клуб ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Бонгонда

Советник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен подтвердил интерес казахстанского клуба к вингеру московского «Спартака» Тео Бонгонда, а также рассказал о ходе переговоров по трансферу между командами.

«Подтверждаю, что футболист «Спартака» Бонгонда нам интересен. Переговоры ведёт лично президент клуба Дархан Кызайбаев. Хотим выкупить права на Бонгонда, торговались, но на сегодняшний день «Спартак» запрашивает очень большую сумму за трансфер. Сам игрок нам нравится, мы хотим видеть Бонгонда в «Ордабасы», — сказал Маулен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бонгонда играет за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний вингер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

