Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Сёмин: в матче с «Челси» Хвича ещё раз доказал, что является одним из лучших игроков «ПСЖ»

Юрий Сёмин, бывший тренер вингера Хвичи Кварацхелии в «Локомотиве», высказался о дубле грузина за «ПСЖ» в ворота «Челси» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

«Нужно поздравить Хвичу с тем, что он провёл прекрасный матч с «Челси». Это игрок высочайшего уровня, поэтому, выходя на замену или играя сразу, у него очень высокий уровень. Ниже определённого уровня он не опускается. Победа над «Челси» даёт большие шансы «ПСЖ» пройти дальше, хотя в Лондоне тоже будет непросто. Хвича ещё раз доказал, что является игроком стартового состава и одним из лучших игроков «ПСЖ». Просто «ПСЖ» такая команда, где 100 процентов матчей ни один футболист не играет. Не потому что травмы, а из-за ротации. Думаю, Энрике держит в уме 30 мая, чтобы к этой дате все были в идеальном состоянии. Ведь это конец чемпионата, поэтому нужны силы и идеальное физическое состояние», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Как же Хвича вышел со скамейки! «ПСЖ» забил пять — «Челси» в ЛЧ спасёт только чудо! Видео
