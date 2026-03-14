Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Экс-тренер «Спартака» Тедеско может быть уволен из «Фенербахче» — Sabah

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран был недоволен игрой команды в матче 26-го тура чемпионата Турции с «Фатих Карагюмрюк» (0:2). После завершения встречи было созвано экстренное совещание руководства клуба с целью обсудить будущее главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает Sabah.

Турция — Суперлига . 26-й тур
13 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
2 : 0
Фенербахче
Стамбул
1:0 Эльмаз – 15'     2:0 де Луис Жуниор – 45+1'    

По информации источника, в субботу, 14 марта, Тедеско и спортивный директор «Фенербахче» Девин Озек были вызваны в клуб. Руководство стамбульской команды уже держит во внимании пару кандидатов на замену итальянскому специалисту.

После поражения в игре с «Фатих Карагюмрюк» прервалась рекордная серия «Фенербахче» без поражений в чемпионате, составлявшая 22 матча.

Тедеско возглавляет команду из Стамбула с сентября 2025 года. С 2019 по 2021 год он тренировал московский «Спартак».

