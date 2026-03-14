Стало известно, при каких условиях «Челси» уволит Росеньора

В случае вылета «Челси» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала руководство клуба будет ожидать квалификации команды в турнир по итогам нынешнего сезона чемпионата Англии. Если главный тренер «синих» Лиам Росеньор не справится с этой задачей, с высокой долей вероятности он будет уволен. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, руководство лондонского клуба продолжает доверять Росеньору, но при этом оно считает, что состав «Челси» достаточно силён для борьбы за топ-4 в АПЛ. Это считается минимальной задачей.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» проиграли «ПСЖ» со счётом 2:5. После 29 туров АПЛ «Челси» набрал 48 очков и занимает пятое место.

Росеньор возглавляет лондонскую команду с января 2026 года.

