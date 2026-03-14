Аленичев: Тотти удивил согласием посетить Россию, несмотря на сложные условия

Бывший полузащитник московского «Спартака», «Порту» и «Ромы» Дмитрий Аленичев рассказал о своих попытках пригласить бывших партнёров по команде посетить Россию.

«Я всех игроков «Ромы» и «Порту» приглашал в Россию. Из «Порту» поиграть приехал Педру Мендеш. Это великолепный парень и футболист, с которым мы играли в Лиге чемпионов. Конечно, хочется, чтобы все приезжали, но, учитывая нынешнюю обстановку в мире, это практически невозможно.

Приезд Тотти? С Франческо мы редко видимся и общаемся. Тем не менее я удивился, когда он согласился приехать в Москву, хотя он, наверное, об этом не пожалел», — приводит слова Аленичева Sport24.

Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
