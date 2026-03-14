Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Тимур Журавель назвал главную интригу первого матча «Спартака» с «Зенитом» при Карседо

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые впервые сыграют с санкт-петербуржцами при новом тренере Хуане Карседо.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Активно форсится напоминание, что «Спартак» не выигрывал в Петербурге 14 лет. Это действительно мощно звучит. Но мне кажется, более показательными и информативными [были] три последних матча «Спартака» на «Газпром Арене». Они по 0:0. Три очень разных тренера — Абаскаль, Слишкович, Станкович — одинаково затачивали игру на сдерживание. И по факту уезжали с приемлемым результатом.

Похоже, клуб «Пафос» с Карседо построил бы условную игру с «Зенитом» точно так же — автобусно. Но вот что делать, когда ты приехал сюда с фестивальным «Спартаком», с разницей мячей после трёх матчей 9:10. Это прям главная интрига — какую игру предложит «Спартак». Именно от этого будет всё зависеть. Величайший комментаторский штамп про игру на три результата тут, боюсь, играет новыми красками», — написал Журавель в телеграм-канале.

