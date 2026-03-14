Первый тренер Соболева: Саша и «Спартак» расстались неважно — пускай празднует гол

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал предстоящий матч с «Спартаком».

«Мотивация у Соболева сейчас есть на каждую игру. Но я не уверен, что именно он будет играть со «Спартаком» с первых минут. Дуран пропускал прошлый матч — думаю, выйдет он. Саша сказал, что будет праздновать, если забьёт в ворота «Спартака». Что здесь такого, что может задеть болельщиков? Он ушёл в «Зенит» давно и не очень хорошо — почему не может праздновать? Смотря как расстались, а Саша и «Спартак» расстались неважно — пускай празднует. Но для начала нужно выйти и забить», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.