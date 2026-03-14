Министр спорта Ирана призвал ФИФА отнять ЧМ-2026 у США

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказал мнение, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна лишить США права проведения чемпионата мира 2026 года.

«ФИФА должна отнять право проведения чемпионата мира у Соединённых Штатов.

Если бы игры проходили в Мексике, возможно, мы бы смогли принять определённые меры. До чемпионата мира осталось всего два-три месяца, а мы всё ещё находимся в состоянии конфликта, и авиаперелёты и всё остальное организовано в особых условиях. С другой стороны, они сами угрожают тем, что наша сборная находится в опасности.

Учитывая поведение, психоз и противоречивые заявления президента США, мы, естественно, очень обеспокоены безопасностью нашей команды в США.

Сейчас могу сказать, что, если Мексика с Международной федерацией футбола создадут условия для проведения наших матчей в Мексике, мы, естественно, сможем принять меры по этому вопросу, но на текущий момент, учитывая условия конфронтации, эти обстоятельства ещё не сложились.

Я надеюсь, что условия будут такими, чтобы наша сборная смогла принять участие в чемпионате мира, но на данный момент этих обстоятельств нет», — приводит слова Доньямали SNN.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

