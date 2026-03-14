Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сын Сергея Семака дебютировал за «Зенит» U15 в матче ЮФЛ с «Уралом»

Савва Семак, сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака, дебютировал за юношескую команду сине-бело-голубых до 15 лет в матче 2-го тура Юношеской футбольной лиги. Команды играли сегодня, 14 марта, в крытом футбольном манеже «Урал». Победу со счётом 7:1 праздновали гости.

Савва Семак начал игру на скамье запасных и появился на поле на 62-й минуте. Результативными действиями футболист не отметился.

Сергей Семак возглавляет основную команду «Зенита» с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами в Мир Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне команда занимает второе место с 42 очками в 20 турах.

