«Сочи» — «Краснодар»: Михаил Игнатов сравнял счёт на 88-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Андрей Прокопов из Ярославля. На данный момент счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов сравнял счёт на 88-й минуте.

Счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на пятой минуте.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 43 набранных очка. Отрыв от второго места составляет одно очко. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 20 турах. Отставание от зоны переходных матчей — девять очков.