Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин — перед матчем с «Краснодаром»: стабильно рассчитывать на очки с лидерами трудно

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал предстоящий матч 21-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Он отметил, что его команде сложно стабильно рассчитывать на очки в играх с лидерами чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Перерыв
0 : 1
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'    

— Стабильно рассчитывать на очки в матчах с лидерами трудно. Это всегда немного бонус к тому, чего мы можем добиться в чемпионате. В плане эмоций и уверенности это всегда очень важные матчи.

— Что вы ждёте сегодня от вашей команды?
— Жду, что мы сыграем в быстрый футбол, который позволит нам поставить соперника в ситуацию, где им будет некомфортно и неудобно играть. А мы воспользуемся своими шансами, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Матч начался в 13:45 по московскому времени. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды из Краснодара.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android