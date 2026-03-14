Осинькин — перед матчем с «Краснодаром»: стабильно рассчитывать на очки с лидерами трудно

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал предстоящий матч 21-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Он отметил, что его команде сложно стабильно рассчитывать на очки в играх с лидерами чемпионата.

— Стабильно рассчитывать на очки в матчах с лидерами трудно. Это всегда немного бонус к тому, чего мы можем добиться в чемпионате. В плане эмоций и уверенности это всегда очень важные матчи.

— Что вы ждёте сегодня от вашей команды?

— Жду, что мы сыграем в быстрый футбол, который позволит нам поставить соперника в ситуацию, где им будет некомфортно и неудобно играть. А мы воспользуемся своими шансами, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Матч начался в 13:45 по московскому времени. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды из Краснодара.