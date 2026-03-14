«Там футбол с фанатами». Погребняк — о поездке на матч «Милан» — «Интер»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился впечатлениями от поездки на матч «Милан» — «Интер» в 28-м туре Серии А (1:0).

«Идея с поездкой в Милан возникла. Мои друзья фанатеют от «Милана», предложили поездку. Я долго не думал, потому что, если проводить параллели с РПЛ, там футбол с фанатами, петардами. Адреналин и атмосфера вокруг футбола была фантастической. Это было грандиозно и зрелищно. Сам футбол был скучноват, но это Италия — сами понимаете. Антураж и атмосфера на пятёрку. Если есть возможность, такие матчи надо посещать.

На завтраке с Владиславом Николаевичем Радимовым посмотрели матч «Оренбург» — «Зенит» с двумя тысячами болельщиков на трибунах. Такое себе зрелище. Уже вечером поехали на серьёзный футбол — «Интер» — «Милан». Это если вкратце сравнивать. Если говорить о самом качестве, то поразил Модрич. В 40 лет он был лучшим на поле. Однако относительно этого матча — футбол был не самого высокого качества. Да, видна техническая оснащённость футболистов, но по самому развитию игры скорости были не самые высокие. «Милан» забил и действовал по счёту, а «Интер» не очень-то и хотел. Может, потому, что запас очков комфортный в чемпионате», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

