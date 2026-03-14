Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Там футбол с фанатами». Погребняк — о поездке на матч «Милан» — «Интер»

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился впечатлениями от поездки на матч «Милан» — «Интер» в 28-м туре Серии А (1:0).

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Окончен
1 : 0
Интер М
1:0 Эступиньян – 35'    

«Идея с поездкой в Милан возникла. Мои друзья фанатеют от «Милана», предложили поездку. Я долго не думал, потому что, если проводить параллели с РПЛ, там футбол с фанатами, петардами. Адреналин и атмосфера вокруг футбола была фантастической. Это было грандиозно и зрелищно. Сам футбол был скучноват, но это Италия — сами понимаете. Антураж и атмосфера на пятёрку. Если есть возможность, такие матчи надо посещать.

На завтраке с Владиславом Николаевичем Радимовым посмотрели матч «Оренбург» — «Зенит» с двумя тысячами болельщиков на трибунах. Такое себе зрелище. Уже вечером поехали на серьёзный футбол — «Интер» — «Милан». Это если вкратце сравнивать. Если говорить о самом качестве, то поразил Модрич. В 40 лет он был лучшим на поле. Однако относительно этого матча — футбол был не самого высокого качества. Да, видна техническая оснащённость футболистов, но по самому развитию игры скорости были не самые высокие. «Милан» забил и действовал по счёту, а «Интер» не очень-то и хотел. Может, потому, что запас очков комфортный в чемпионате», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Погребняк: за «Балтику» обидно, но они красавцы, в каждом матче диктуют свои условия

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android