Мусаев: все критерии не устраивали. Надо играть лучше в каждом компоненте

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал неудовлетворительное выступление команды в последних матчах. В преддверии встречи с «Сочи» в 21‑м туре Мир РПЛ Мусаев отметил, что его команда должна улучшить свою игру во всех аспектах.

— Какой критерий не устраивал в игре вашей команды в предыдущих матчах?

— Все критерии не устраивали. Надо играть лучше в каждом компоненте и вообще забыть эти матчи. Сделать правильные выводы и возвращаться. Бывают трудные периоды в сезоне, даже по нескольку раз. Нужно сделать правильные выводы, не искать крайних и виноватых, каждому хорошо сделать свою работу и добиться победы, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Матч начался в 13:45 по московскому времени. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды из Краснодара.