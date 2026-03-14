Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Сперцян стал девятым центральным полузащитником в XXI веке с 50 голами в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Сочи» забил гол, ставший для него 50-м в соревновании. Он стал девятым центральным полузащитником в XXI веке, достигшим этой отметки. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Перерыв
0 : 1
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'    

Центральные полузащитники с 50+ голами в РПЛ в XXI веке

87 — Игорь Семшов
78 — Кристиан Нобоа
75 — Андрей Каряка
66 — Дмитрий Лоськов
60 — Денис Глушаков
56 — Сергей Семак
55 — Алан Дзагоев
53 — Александр Ерохин
50 — Эдуард Сперцян

Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Андрей Прокопов из Ярославля. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара».

«Краснодар» забил на пятой минуте! Чемпион рубится с худшей командой РПЛ. LIVE
