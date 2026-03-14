Сперцян стал девятым центральным полузащитником в XXI веке с 50 голами в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Сочи» забил гол, ставший для него 50-м в соревновании. Он стал девятым центральным полузащитником в XXI веке, достигшим этой отметки. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Центральные полузащитники с 50+ голами в РПЛ в XXI веке

87 — Игорь Семшов

78 — Кристиан Нобоа

75 — Андрей Каряка

66 — Дмитрий Лоськов

60 — Денис Глушаков

56 — Сергей Семак

55 — Алан Дзагоев

53 — Александр Ерохин

50 — Эдуард Сперцян

Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Андрей Прокопов из Ярославля. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара».

Самые титулованные футбольные клубы России: