«Реал» опередил «Барселону» и «Баварию» в борьбе за 16-летнего игрока «Алавеса» — Моретто

16-летний испанский левый защитник Виктори Окори близок к переходу в мадридский «Реал» из «Алавеса». Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети X. По данным источника, в подписании футболиста юношеской сборной Испании также были заинтересованы «Барселона», «Бавария» и мадридский «Атлетико».

«Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе столичного клуба 63 очка в 27 турах Ла Лиги. Отставание от возглавляющей чемпионскую гонку «Барселоны» составляет четыре очка. В Лиге чемпионов УЕФА в первом матче 1/8 финала «Королевский клуб» разгромил «Манчестер Сити» (3:0).