ВАДА не планирует запрещать Трампу и американским чиновникам посещать ЧМ-2026

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не планирует запрещать президенту США Дональду Трампу и другим американским чиновникам посещать чемпионат мира 2026 года, а также Олимпиаду 2028 года по причине невыплаты взносов со стороны США. Об этом информирует пресс-служба ВАДА на официальном сайте.

Ранее в Associated Press сообщали, что Трампу и чиновникам из США могут запретить посещение мирового первенства по футболу и Олимпийских игр в Лос-Анджелесе из-за отказа государства выплачивать ВАДА ежегодный взнос.

В заявлении агентства подчёркивается, что статья журналиста Associated Press является полностью вводящей в заблуждение. При этом в сообщении говорится, что если финансирование ВАДА сократится, то от этого пострадают атлеты по всему миру, включая США.

