Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ВАДА не планирует запрещать Трампу и американским чиновникам посещать ЧМ-2026

Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не планирует запрещать президенту США Дональду Трампу и другим американским чиновникам посещать чемпионат мира 2026 года, а также Олимпиаду 2028 года по причине невыплаты взносов со стороны США. Об этом информирует пресс-служба ВАДА на официальном сайте.

Ранее в Associated Press сообщали, что Трампу и чиновникам из США могут запретить посещение мирового первенства по футболу и Олимпийских игр в Лос-Анджелесе из-за отказа государства выплачивать ВАДА ежегодный взнос.

В заявлении агентства подчёркивается, что статья журналиста Associated Press является полностью вводящей в заблуждение. При этом в сообщении говорится, что если финансирование ВАДА сократится, то от этого пострадают атлеты по всему миру, включая США.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android