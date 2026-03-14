Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» планирует подписать капитана топ-клуба АПЛ — Marca

Комментарии

Клуб МЛС «Интер Майами» нацелился на капитана «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Нападающий клуба Лионель Месси уже одобрил этот переход, что делает проект «Интер Майами» более привлекательным для португальского полузащитника. Об этом сообщает Marca.

Контракт 31-летнего Силвы истекает в конце июня, что позволяет ему покинуть Манчестер в качестве свободного агента после девяти сезонов и более 400 матчей за клуб.

По данным источника, «Ювентус» также рассматривает Силву как приоритетную цель. Козырем «Интера» может стать финансовый аспект: в «Манчестер Сити» Бернардо зарабатывает около £ 19,5 млн (€ 22,6 млн) в год. Чтобы перейти в туринский клуб, ему, скорее всего, придётся согласиться на снижение зарплаты, в то время как в США ему предлагают более выгодные условия.

В текущем сезоне Силва провёл 39 матчей за «горожан», забив два гола и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 27 млн.

Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android