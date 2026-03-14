«Интер Майами» планирует подписать капитана топ-клуба АПЛ — Marca

Клуб МЛС «Интер Майами» нацелился на капитана «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Нападающий клуба Лионель Месси уже одобрил этот переход, что делает проект «Интер Майами» более привлекательным для португальского полузащитника. Об этом сообщает Marca.

Контракт 31-летнего Силвы истекает в конце июня, что позволяет ему покинуть Манчестер в качестве свободного агента после девяти сезонов и более 400 матчей за клуб.

По данным источника, «Ювентус» также рассматривает Силву как приоритетную цель. Козырем «Интера» может стать финансовый аспект: в «Манчестер Сити» Бернардо зарабатывает около £ 19,5 млн (€ 22,6 млн) в год. Чтобы перейти в туринский клуб, ему, скорее всего, придётся согласиться на снижение зарплаты, в то время как в США ему предлагают более выгодные условия.

В текущем сезоне Силва провёл 39 матчей за «горожан», забив два гола и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 27 млн.