Бышовец объяснил результативность «Динамо» после зимней паузы

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о высокой результативности московского «Динамо» в весенней части сезона.

«Результативность «Динамо» неслучайна. Мобильность и состояние игроков находятся в оптимальном состоянии. На футбольном поле не видно, чтобы кто-то выпадал из командных действий. У них есть преимущество в инициативности. Это главный фактор, который позволяет говорить, что проделана хорошая работа. Но приходится стартовать с позиции, когда перспектива не будет желаемой», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После зимней паузы бело-голубые одержали три разгромные победы с общим счётом 13:3. В 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом».