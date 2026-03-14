Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Сперцян — первый игрок в РПЛ, дважды набравший 10+10 за сезон с 2009 года

Сперцян — первый игрок в РПЛ, дважды набравший 10+10 за сезон с 2009 года
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал первым футболистом, забившим 10 голов и сделавшим 10 результативных передач в двух сезонах Мир Российской Премьер-Лиги. Статистика ведётся с 2009 года. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

В субботу, 14 марта, Сперцян забил гол в ворота «Сочи» во встрече 21-го тура РПЛ, который стал для него 10-м в нынешнем сезоне соревнования. Также в этом розыгрыше чемпионата России полузащитник «Краснодара» отметился 12 результативными передачами.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

В сезоне-2022/2023 в РПЛ Сперцян забил 10 голов и сделал 11 ассистов.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

