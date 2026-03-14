Сперцян — первый игрок в РПЛ, дважды набравший 10+10 за сезон с 2009 года

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал первым футболистом, забившим 10 голов и сделавшим 10 результативных передач в двух сезонах Мир Российской Премьер-Лиги. Статистика ведётся с 2009 года. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

В субботу, 14 марта, Сперцян забил гол в ворота «Сочи» во встрече 21-го тура РПЛ, который стал для него 10-м в нынешнем сезоне соревнования. Также в этом розыгрыше чемпионата России полузащитник «Краснодара» отметился 12 результативными передачами.

В сезоне-2022/2023 в РПЛ Сперцян забил 10 голов и сделал 11 ассистов.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

