Анатолий Бышовец: в «Спартаке» присутствует коллективная безответственность

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о ситуации в московском «Спартаке».

«Ещё прошло мало времени для Карседо, чтобы можно было делать выводы. Даже с учётом того, что он был в России. Многое зависит от отдельных футболистов и в то же время от игры команды при атаке и обороне. Это оставляет много проблем. Присутствует коллективная безответственность.

Но если говорить о старте для «Спартака», то надо говорить не только об игре. Мне кажется, что была допущена ошибка с приездом после сборов в Сочи. Затем следующая игра. Надо учитывать перелёты, адаптацию к работе, дополнительную нагрузку в плане быта. Это всё сказалось отчётливо в последнем матче. Нужно время, чтобы стабилизировать состав», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.