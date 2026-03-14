Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Экс-игрок ЦСКА лишился рекламного контракта в США из-за слов в поддержку сборной Ирана

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда рассказал, что лишился рекламного контракта в США после слов поддержки в адрес национальной команды Ирана.

«Из-за моего заявления о поддержке сборной Ирана американская компания, которая собиралась запустить со мной рекламную кампанию к чемпионату мира, решила отменить сделку. Но я не хочу иметь ничего общего с теми, кто игнорирует суть вещей и руководствуется такими дурными идеями», — написал Хонда в соцсети X.

Ранее Хонда заявил: «Я понимаю, это очень деликатный вопрос, но лично я хочу, чтобы они [сборная Ирана] приняли участие в чемпионате мира».

