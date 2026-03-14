В «Спартаке» объяснили отсутствие Сауся в заявке на матч с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о причинах отсутствия полузащитника Владислава Сауся в заявке красно-белых на матч с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 14 марта.

«Саусь получил небольшое повреждение на тренировке, поэтому не сможет принять участие в игре», – приводит слова Зеленова Metaratings.

Саусь перешёл в «Спартак» минувшей зимой. За красно-белых он провёл три матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Как появился «Спартак»: