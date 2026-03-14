Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гави получил разрешение на участие в матчах, он отсутствовал из-за травмы с августа

Пресс-служба «Барселоны» на странице в социальной сети X проинформировала, что полузащитник Гави получил медицинское разрешение на участие в матчах. Футболист готов сыграть во встрече 28-го тура Ла Лиги с «Севильей» в воскресенье, 15 марта.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

21-летний полузащитник не выходил на поле с конца августа, когда повредил внутренний мениск. В сентябре сине-гранатовые сообщили, что Гави перенёс артроскопию.

В нынешнем сезоне испанский футболист успел принять участие в двух матчах испанской Примеры, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

Материалы по теме
Официально
Гави пропустит четыре-пять месяцев после операции на мениске

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

