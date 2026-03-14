Гави получил разрешение на участие в матчах, он отсутствовал из-за травмы с августа

Пресс-служба «Барселоны» на странице в социальной сети X проинформировала, что полузащитник Гави получил медицинское разрешение на участие в матчах. Футболист готов сыграть во встрече 28-го тура Ла Лиги с «Севильей» в воскресенье, 15 марта.

21-летний полузащитник не выходил на поле с конца августа, когда повредил внутренний мениск. В сентябре сине-гранатовые сообщили, что Гави перенёс артроскопию.

В нынешнем сезоне испанский футболист успел принять участие в двух матчах испанской Примеры, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

