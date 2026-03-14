Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью дисквалифицирован на два матча за инцидент в игре с «Порту» — ESPN

Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью получил двухматчевую дисквалификацию за выкрики в адрес соперника в матче с «Порту» (2:2). Наказание связано также с красной карточкой и конфликтом с помощником тренера «Порту» Лучо Гонсалесом в матче, состоявшемся в прошлое воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает ESPN.

Португалия — Примейра . 25-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
2 : 2
Порту
Порту
0:1 Фрохольдт – 10'     0:2 Петушевский – 40'     1:2 Шельдеруп – 69'     2:2 Баррейро – 88'    

Дисциплинарный совет португальской федерации футбола вынес два решения, которые фактически запрещают 63-летнему тренеру «Бенфики» участвовать в следующих двух матчах команды. Моуринью получил одноматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную в конце воскресного матча. Тренер покинул свою техническую зону и пнул мяч в сторону скамейки запасных «Порту» в честь забитого гола. Моуринью отметил, что пытался пнуть мяч на трибуны. Кроме того, он получил 11-дневную дисквалификацию за перепалку с Лучо Гонсалесом.

«Бенфика» сообщила о намерении подать апелляцию на решения, вынесенные в четверг, 12 марта. В клубе назвали наказание Моуринью несправедливым и неоправданным.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android