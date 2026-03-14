Моуринью дисквалифицирован на два матча за инцидент в игре с «Порту» — ESPN

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью получил двухматчевую дисквалификацию за выкрики в адрес соперника в матче с «Порту» (2:2). Наказание связано также с красной карточкой и конфликтом с помощником тренера «Порту» Лучо Гонсалесом в матче, состоявшемся в прошлое воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает ESPN.

Дисциплинарный совет португальской федерации футбола вынес два решения, которые фактически запрещают 63-летнему тренеру «Бенфики» участвовать в следующих двух матчах команды. Моуринью получил одноматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную в конце воскресного матча. Тренер покинул свою техническую зону и пнул мяч в сторону скамейки запасных «Порту» в честь забитого гола. Моуринью отметил, что пытался пнуть мяч на трибуны. Кроме того, он получил 11-дневную дисквалификацию за перепалку с Лучо Гонсалесом.

«Бенфика» сообщила о намерении подать апелляцию на решения, вынесенные в четверг, 12 марта. В клубе назвали наказание Моуринью несправедливым и неоправданным.