Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Семак объяснил выбор Соболева для стартового состава «Зенита» на матч со «Спартаком»

Семак объяснил выбор Соболева для стартового состава «Зенита» на матч со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему сделал выбор в пользу нападающего Александра Соболева при выборе стартового состава на матч 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 14 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Во‑первых, Саша последние две игры забивает. Пенальти заработал, мяч забил и с замены вышел и отличился. Конечно, заслужил право выйти в стартовом составе. Хотя нужно отдать должное Дурану. Он эту неделю работал хорошо. Если брать исключительно этот отрезок времени, то он мог выйти в стартовом составе», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Соболев забил в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1), который состоялся 8 марта. Также форвард отметился голом во встрече второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Игра состоялась 3 марта.

