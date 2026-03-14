Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Карседо рассказал о выборе основного состава «Спартака» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил, почему в стартовом составе красно-белых на матч 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» нет номинальных нападающих.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Мы постараемся использовать наши сильные стороны. У нас достаточно насыщенная линия полузащиты. Когда матч начнётся, вы увидите, кто будет исполнять роль нападающего.

Мы будем играть интенсивно, агрессивно. Нам нужна определённая стабильность в обороне, но для того, чтобы был более сбалансированный состав, мы выбрали такой вариант. Если будут контратаки, мы будем ими пользоваться. Мы хотим играть в атакующий футбол и пропускать меньше голов. Сегодня мы постараемся это сделать», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

