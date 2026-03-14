«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева. Матч закончился со счётом 2:2.

На 36-й минуте счёт открыла защитница московской команды Владислава Буткевич. В начале второго тайма полузащитница «Рубина» Ксения Алпатова восстановила равновесие. На 75-й минуте защитница Насиба Гасанова вывела «Локомотив» вперёд. Через три минуты полузащитница казанского клуба Анастасия Морозова сравняла счёт.

Во 2-м туре Суперлиги «Локомотив» примет «Крылья Советов» (21 марта), а «Рубин» на выезде сыграет с «Енисеем» (21 марта).

