Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Локомотив — Рубин, результат матча 14 марта 2026, счёт 2:2, 1-й тур Суперлиги 2026

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура женской Суперлиги
Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева. Матч закончился со счётом 2:2.

14 марта 2026, суббота. 14:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин (ж)
Казань
1:0 Буткевич – 36'     1:1 Алпатова – 52'     2:1 Гасанова – 75'     2:2 Морозова – 78'    

На 36-й минуте счёт открыла защитница московской команды Владислава Буткевич. В начале второго тайма полузащитница «Рубина» Ксения Алпатова восстановила равновесие. На 75-й минуте защитница Насиба Гасанова вывела «Локомотив» вперёд. Через три минуты полузащитница казанского клуба Анастасия Морозова сравняла счёт.

Во 2-м туре Суперлиги «Локомотив» примет «Крылья Советов» (21 марта), а «Рубин» на выезде сыграет с «Енисеем» (21 марта).

