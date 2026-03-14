ЦСКА разгромил «Ростов» в матче 1-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Саакян из Воронежа. Победу со счётом 6:0 праздновали футболистки столичного клуба.

На девятой минуте встречи пенальти не реализовала полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова. На 32-й минуте София Крайсумович вывела клуб из Москвы вперёд. Спустя четыре минуты Невена Дамьянович удвоила преимущество гостей, успешно реализовав 11-метровый удар. На 66-й минуте Милена Николич забила третий мяч в ворота донской команды. Спустя четыре минуты четвёртый мяч забила защитница ЦСКА Маргарита Мануйлова. На 79-й минуте Николич оформила дубль. На 87-й минуте нападающая Эрика Гомес довела преимущество своей команды до крупного.

Во 2-м туре Суперлиги «Ростов» сыграет на выезде с клубом «Звезда-2005», а «Динамо» примет на домашнем стадионе «Зенит». Обе встречи запланированы на субботу, 21 марта.