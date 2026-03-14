Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростов — ЦСКА, результат матча 14 марта 2026, счёт 0:6, 1-й тур женской Суперлиги 2026

ЦСКА разгромил «Ростов» в матче 1-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Саакян из Воронежа. Победу со счётом 6:0 праздновали футболистки столичного клуба.

Россия — Суперлига (ж) . 1-й тур
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 6
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Крайсумович – 32'     0:2 Дамьянович – 36'     0:3 Николич – 67'     0:4 Мануйлова – 70'     0:5 Николич – 79'     0:6 Гомес – 87'    

На девятой минуте встречи пенальти не реализовала полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова. На 32-й минуте София Крайсумович вывела клуб из Москвы вперёд. Спустя четыре минуты Невена Дамьянович удвоила преимущество гостей, успешно реализовав 11-метровый удар. На 66-й минуте Милена Николич забила третий мяч в ворота донской команды. Спустя четыре минуты четвёртый мяч забила защитница ЦСКА Маргарита Мануйлова. На 79-й минуте Николич оформила дубль. На 87-й минуте нападающая Эрика Гомес довела преимущество своей команды до крупного.

Во 2-м туре Суперлиги «Ростов» сыграет на выезде с клубом «Звезда-2005», а «Динамо» примет на домашнем стадионе «Зенит». Обе встречи запланированы на субботу, 21 марта.

Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
Календарь женской Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android