Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Арбитр Федотов оценил пенальти в ворота «Сочи» в игре с «Краснодаром» в добавленное время

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о пенальти в ворота «Сочи» в добавленное время в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2). На 90+5-й минуте 11-метровый удар реализовал полузащитник гостей Эдуард Сперцян.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

«Шла подача в штрафную площадь «Сочи», где [футболист] «Сочи» удерживал руками игрока «Краснодара» – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти. VAR вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти. То, что мяч не полетел в зону, где был Черников и где его уронили, значения не имеет, так как задержка была очевидной. Решение назначить пенальти верное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов заявил, что в игре «КС» ошибочно назначили удар от ворот вместо пенальти

Самые титулованные футбольные клубы России:

