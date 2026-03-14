Арбитр Федотов оценил пенальти в ворота «Сочи» в игре с «Краснодаром» в добавленное время

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о пенальти в ворота «Сочи» в добавленное время в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2). На 90+5-й минуте 11-метровый удар реализовал полузащитник гостей Эдуард Сперцян.

«Шла подача в штрафную площадь «Сочи», где [футболист] «Сочи» удерживал руками игрока «Краснодара» – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти. VAR вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти. То, что мяч не полетел в зону, где был Черников и где его уронили, значения не имеет, так как задержка была очевидной. Решение назначить пенальти верное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

