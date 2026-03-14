Бышовец — о судействе: трудно отличить, где незнание и неумение, а где предвзятость

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал игру ЦСКА и судейские решения в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Игра ЦСКА оставляет впечатление. Турнир зимой дал надежды, которые можно расценивать как конкуренцию в борьбе за медали. Но в двух матчах РПЛ нагрузка, которая ложится на определяющих игроков, влияет на качество, особенно в атаке. В этом смысле присутствует спад. Но игра в обороне, особенно с «Динамо», оставляет много вопросов.

Тут есть и вопросы к судейству во многих матчах. Трудно отличить, где незнание и неумение, а где предвзятость», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.