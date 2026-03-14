«Челси» уступил «Ньюкаслу» с минимальным счётом в матче 30-го тура АПЛ

Завершён матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни из Ланкашира.

Единственный гол в этой встрече забил Энтони Гордон на 18-й минуте.

После этой игры «Челси» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «синие» 21 марта на выезде встретятся с «Эвертоном», «сороки» 22 марта примут «Сандерленд».